Трамп хоче перейменувати Пентагон у Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп 25 серпня заявив, що його адміністрація в найближчий тиждень, ймовірно, змінить назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Про це пише Politico.

І він, і міністр оборони США Піт Гегсет — який пообіцяв відновити «воїнський дух» відомства — неодноразово шкодували через зміну назви, що відбулася після Другої світової війни.

«Коли ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, воно називалося Міністерством війни. І для мене саме цим воно і є. Усім подобалося, що ми мали неймовірну історію перемог, коли це було Міністерство війни. Потім ми перейменували його на Міністерство оборони», — сказав Трамп на пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном.

Міністерство війни у США існувало з 1789 до 1947 року, коли адміністрація 33-го президента США Гаррі Трумена поділила відомство на Армію та ВПС, а також об’єднала його з тоді незалежним Військово-морським флотом.

Трумен мав на меті надати очільнику Пентагону більше централізованих повноважень над окремими видами військ, особливо над флотом, який зберігав значну автономію до кінця Другої світової війни.

Останніми тижнями Трамп натякав на можливість повернення старої назви, називаючи Гегсета своїм «міністром війни» на саміті НАТО в червні та заявляючи, що причиною зміни стала політкоректність.

«Якщо подивитися на стару будівлю біля Білого дому, то можна побачити, що там раніше було написано “Міністерство війни”», — сказав він. «А потім ми стали політкоректними і назвали це Міністерством оборони».

Президент США натякнув, що перейменування відбудеться незабаром. Але, ймовірно, Пентагону доведеться отримати схвалення Конгресу, адже відомство було створене законом кілька десятиліть тому.