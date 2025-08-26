Жінки в ЗСУ продовжують служити навіть на останніх тижнях вагітності. Світові медіа про російсько-українську війну 25 серпня

Про виклики материнства в українській армії пише The New York Times. Видання наводить історії вагітних жінок-військовослужбовиць, які служать під безперервними обстрілами, без опалення взимку, без проточної води та належних санвузлів. 25-річна Надія, яка залишалася радисткою на передовій до восьмого з половиною місяця вагітності, розповідає: «Це жахливо: кожного дня ти прокидаєшся і думаєш, чи всі ще живі», — і описує, як щоранку змахувала зі свого ліжка штукатурку, що обсипалася зі стелі після ночі вибухів. Вагітність лише ускладнила її службу, а клініка, в якій Надія проходила УЗД, разом із багатьма сусідніми лікарнями за час її вагітності встигла закритись.

На відміну від армії США та інших країн, де жінок при надії виводять із зони бойових дій, в Україні зазвичай служать до сьомого місяця вагітності. І це в армії, яка, за словами лікарів та військових, погано оснащена для підтримки вагітних: форма не пристосована до змін фігури, допологовий догляд та ясла відсутні — на тлі витрат і викликів ведення війни це ускладнює службу. Втім, попри всі труднощі, багато вагітних кажуть, що розуміють — у війську є більш нагальні пріоритети, а їх достатньо мотивує служба заради майбутнього України — і своїх дітей зокрема. «Ми повинні захистити наших дітей. І ми маємо звільнити країну заради їхнього майбутнього», — каже 39-річна Оля, бойова медикиня на сході України, яка народила дівчинку у травні.

Причаївшись в окопі на передовій на сході України, Олена відчула, як на її телефоні завібрував додаток для визначення овуляції. «Я зрозуміла, що мені справді треба бути вдома й народжувати дитину, а не сидіти в цьому окопі», — згадує бойова медикиня. Але це неможливо було зробити негайно, а її бажання створити сім’ю було таким же сильним, як і потреба служити. Після приблизно шести місяців спроб потрапити на прийом до лікарів із репродуктивної терапії під час своєї обмеженої відпустки «це нарешті сталося». Олена завагітніла, але службу на фронті продовжила.

Після пологів жінки також стикаються зі складними рішеннями щодо того, як довго залишатися вдома зі своїми дітьми й чи повертатися до армії, яка відчайдушно їх потребує. NYT наводить приклад Валентини, яка служить з 2019 року і до повномасштабного вторгнення працювала механіком піхоти. Знайти підрозділ, який прийняв би її назад, було нелегко — частково через сексизм. Командир одного з підрозділів сказав, що вона має залишатися вдома з дитиною. Дозвіл служити знов жінка отримала лише у серпні 2023 року, коли її сину виповнилося 18 місяців.

Фінансова ситуація в Росії стрімко погіршується, а банківський сектор перебуває під загрозою краху, пише в колонці для Der Spiegel Генрік Мюллер, професор економічної журналістики Технічного університету Дортмунду. Глибока економічна криза може змести режим Путіна, вважає автор, але що станеться далі, невідомо. Можливо, до влади прийде команда технократів, яка за допомоги Заходу покладе край війні та стабілізує економіку — але це дуже малоймовірно. А от реалістичнішим є вакуум влади з розпадом імперії, внутрішніми й зовнішніми конфліктами у країні з найбільшим у світі ядерним арсеналом. Видання припускає, що саме цим сценарієм Путін міг погрожувати в своїй розмові з Трампом, а той з цієї ж причини став напрочуд поступливим. Хоча, схоже, ескалації економічних проблем у Росії все ж таки вже не уникнути.

