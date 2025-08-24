Журналіст Дмитро Хилюк повертається з полону росіян

В Україну повертається журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який з березня 2022 року був у полоні в росіян.

Інформацію підтвердив шеф-редактор агентства Михайло Ганницький.

«Так, Дмитро Хилюк майже вдома. Дякую щиро президенту Володимиру Зеленському, генералу Буданову, Ірині і усім командам ОП і ГУР, які ЗРОБИЛИ ЦЕ!» — написав він.

Україна поки офіційно про обмін не повідомляла. Російські медіа писали про обмін у форматі «146 на 146».

Полон Дмитра Хилюка

Як зʼясувала організація «Репортери без кордонів», Хилюка захопили в полон 3 березня 2022 року у селі Козаровичі на північ від Києва. Його затримали разом із батьком — але батька відпустили через вісім днів. Журналіста ж тримали в різних місцях, які росіяни перетворили на вʼязниці на Київщині. Зокрема, Хилюка бачили в аеропорту в Гостомелі, де затриманих тримали в величезних промислових холодильниках.

Наприкінці березня — на початку квітня росіяни відступили з Київщини і забрали з собою полонених. Але Хилюк опинився в Росії ще раніше. Український розвідник Юрій, якого звільнили з полону, розповідав «Репортерам без кордонів», що бачив Хилюка ще 21 березня 2022 року у СІЗО № 2 міста Новозибков Брянської області Росії.

Ще один колишній український полонений розповідав, що утримувався у сусідній камері від Хилюка у квітні 2022 року. Загалом «Репортери без кордонів» отримали свідчення щонайменше пʼяти різних людей, які бачили Хилюка у СІЗО в Новозибкові. Вони також стверджують, що росіяни регулярно катують та бʼють полонених. Журналіста росіяни звинувачували в «українській пропаганді та роботі проти Росії».

Росія запевняла, що нічого не знає про журналіста. Міноборони РФ відмовлялось коментувати затримання Хилюка і не давало доступу до увʼязнених представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. У Слідчому комітеті Росії теж казали, що проти журналіста немає жодних справ, він не затриманий і не переслідується.