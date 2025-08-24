Норвегія виділить близько $700 мільйонів на ППО для України

Норвегія та Німеччина оплатять для України дві системи протиракетної оборони Patriot і ракети для них.
Про це йдеться на сайті норвезького уряду.
Крім того, Норвегія робить внесок у придбання радарів протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt і систем протиповітряної оборони від Kongsberg. Загалом країна виділяє 7 мільярдів крон (близько $700 мільйонів) на ППО для України.
«Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми об’єднуємо зусилля з Німеччиною, щоб докласти ще більше зусиль», — заявив міністр оборони Туре Сандвік.
- 15 серпня Норвегія оголосила, що виділяє Україні ще один мільярд норвезьких крон (це понад $98 мільйонів) на імпорт газу, щоб забезпечити достатньою кількістю газу населення, підприємства і промисловість напередодні нового опалювального сезону. Підтримка є частиною норвезької програми «Нансен» для України. Це норвезька програма цивільної та військової підтримки на суму 75 мільярдів норвезьких крон на період з 2023 до 2027 року.