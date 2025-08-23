Україна синхронізувала канадські санкції проти РФ і ввела нові обмеження проти 28 людей з різних країн

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони запровадити санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають РФ. Під обмеження також потрапили дві російські компанії.

З указу № 612/2025 стало відомо, що йдеться про 4 громадян Ірану, 6 українців, 10 людей з РФ та ще 8 людей, які мають й українське, і російське громадянства.

Під обмеження, зокрема, потрапили російські «воєнкори» Олена Бобкова, Ренат Шавло, Олексій Гавриш і Дмитро Макеєв, ексрадниця ватажка «ЛНР» Юлія Величко, «омбудсман» на окупованій Росією Херсонщині Сергій Георгієв, власники казино Pin-Up Ігор і Марина Ільїни.

Президент наголосив, що по кожному з таких людей Україна веде роботу з правоохоронними органами країн-партнерів.

«Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України й українців», — наголосив Зеленський.

Також Володимир Зеленський підписав указ № 613/2025, який синхронізує в Україні цьогорічні санкції Канади. Під обмеження потрапили 139 людей та компаній, що працюють на російську війну.

«Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій в юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу», — зазначив він.