У Києві після рішення суду почали зносити паркан, який блокував доступ до набережної. Комунальникам перешкоджають тітушки

У Києві комунальники 22 серпня почали розбирати цегляну стіну, якою перекрили доступ до Дніпровської набережної людям, що не проживають в ЖК RiverStone. Знесенню заважають тітушки, які намагаються наново відбудувати стіну.

Про це пишуть директор Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов та ветеран війни й активіст Олег Симороз.

Про початок демонтажу Буділов повідомив ще вранці. Згодом заступник міністра енергетики Ярослав Демченков написав, що частина мешканців комплексу вийшла на захист цього паркану.

За його словами, мешканці ЖК бояться, що «люди з району витопчуть траву і знищать дерева».

Симороз розповідає, що стіну почали відновлювати вже за кілька годин після того, як почалось знесення попередньої. За його словами, на місці була поліція, однак вона «бездіяла», а згодом просто поїхала.

Що передувало

Мешканці ЖК RiverStone заблокували вихід до набережної парканом ще у 2018 році. Департамент міського благоустрою зніс металеву загорожу, але житловий комплекс згодом поставив новий паркан, уже з цегли.

Законодавство забороняє перекривати загальний доступ до водойм. Однак у ЖК пояснювали свої дії так: мовляв, закрита ділянка набережної є гідротехнічною спорудою, яка захищає будівлю від повеней. Також наголошували, що жителі комплексу оплачують утримання променади, яку облаштували під час будівництва.

У 2020 році на «гідротехнічні споруди», тобто ділянку набережної довжиною майже пів кілометра, зареєструвало право власності приватне товариство.

Рішення про будівництво паркану оскаржували в суді. Зрештою 19 серпня Верховний суд заборонив закривати доступ до набережної та анулював право власності приватного товариства на «гідротехнічну споруду».