США візьмуть участь в російському аналогу «Євробачення» — від європейського конкурсу росіян відсторонили після вторгнення

США відправлять свого співака Брендона Говарда на музичний конкурс «Інтербачення» — російську альтернативу «Євробаченню».

Про це зазначено на сторінці «Інтербачення» у Telegram.

За чутками, Говард — син Майкла Джексона, однак підтвердження цієї інформації у відкритих джерелах немає. Натомість відомо, що мати виконавця Мікі Говард — ексспівчака, а батько Джо Говард був її продюсером.

Окрім США, на «Інтербачення» в Москву приїдуть представники:

  • Білорусі;
  • Киргизстану;
  • Венесуели;
  • Сербії (країни-кандидата до ЄС);
  • Куби;
  • Вʼєтнаму;
  • Єгипту;
  • Індії;
  • Китаю;
  • Колумбії;
  • Мадагаскару;
  • Саудівської Аравії;
  • Катару;
  • Казахстану.

Водночас Азербайджан та ОАЕ відмовились від участі у конкурсі.

Росію представлятиме співак-путініст Шаман, проти якого ЄС запровадив санкції через неодноразові виступи у Кремлі.

  • Конкурс «Інтербачення» існував ще в радянський період (1965—1968 і 1977–1980 роках) як відповідь на «Євробачення». З 1994 року РФ почала брати участь у європейському конкурсі.
  • Однак після вторгнення в Україну у 2022 році Росію виключили з «Євробачення», після чого в лютому 2025 року країна-агресорка вирішила повернути радянський формат конкурсу.

Автор: Софія Бакун