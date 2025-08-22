США відправлять свого співака Брендона Говарда на музичний конкурс «Інтербачення» — російську альтернативу «Євробаченню».
Про це зазначено на сторінці «Інтербачення» у Telegram.
За чутками, Говард — син Майкла Джексона, однак підтвердження цієї інформації у відкритих джерелах немає. Натомість відомо, що мати виконавця Мікі Говард — ексспівчака, а батько Джо Говард був її продюсером.
Окрім США, на «Інтербачення» в Москву приїдуть представники:
- Білорусі;
- Киргизстану;
- Венесуели;
- Сербії (країни-кандидата до ЄС);
- Куби;
- Вʼєтнаму;
- Єгипту;
- Індії;
- Китаю;
- Колумбії;
- Мадагаскару;
- Саудівської Аравії;
- Катару;
- Казахстану.
Водночас Азербайджан та ОАЕ відмовились від участі у конкурсі.
Росію представлятиме співак-путініст Шаман, проти якого ЄС запровадив санкції через неодноразові виступи у Кремлі.
- Конкурс «Інтербачення» існував ще в радянський період (1965—1968 і 1977–1980 роках) як відповідь на «Євробачення». З 1994 року РФ почала брати участь у європейському конкурсі.
- Однак після вторгнення в Україну у 2022 році Росію виключили з «Євробачення», після чого в лютому 2025 року країна-агресорка вирішила повернути радянський формат конкурсу.
Автор: Софія Бакун