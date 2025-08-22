Штраф або увʼязнення: Кабмін хоче посилити покарання за незаконний перетин кордону

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт № 13673, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за правопорушення, повʼязані з незаконним перетинанням державного кордону України.

Про це йдеться в картці проєкту закону.

Законопроєкт передбачає встановлення строку перебування за межами України для чоловіків призовного віку, а також запровадження кримінальної відповідальності за:

незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;

порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого строку перебування за межами України.

Таким чином, для військовозобовʼязаних, які спробують втекти з України, будуть можливі такі покарання:

штраф від 119 тисяч до 170 тисяч гривень;

позбавлення волі на строк до трьох років.

Водночас уряд пропонує звільнити від кримінальної відповідальності чоловіків, які незаконно перетнули державний кордон України, але повернулися назад протягом трьох місяців і добровільно повідомили про це поліцію.

У пояснювальній записці зазначено, що з початку повномасштабного вторгнення прикордонники затримали 43 тисячі військовозобовʼязаних чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України. Із них 4 тисячі мали при собі фіктивні документи.

Кабмін переконаний, що адміністративна відповідальність, яка передбачена зараз за такі правопорушення, «не має належного карального і превентивного впливу, оскільки кількість таких перетинань лише збільшується».

Зараз законопроєкт направлено на розгляд комітету Ради. Зміни, передбачені документом, набудуть чинності, тільки якщо їх ухвалить ВРУ й підпише президент Володимир Зеленський.

Автор: Софія Бакун