Штраф або увʼязнення: Кабмін хоче посилити покарання за незаконний перетин кордону

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт № 13673, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за правопорушення, повʼязані з незаконним перетинанням державного кордону України.
Про це йдеться в картці проєкту закону.
Законопроєкт передбачає встановлення строку перебування за межами України для чоловіків призовного віку, а також запровадження кримінальної відповідальності за:
- незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;
- перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;
- порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого строку перебування за межами України.
Таким чином, для військовозобовʼязаних, які спробують втекти з України, будуть можливі такі покарання:
- штраф від 119 тисяч до 170 тисяч гривень;
- позбавлення волі на строк до трьох років.
Водночас уряд пропонує звільнити від кримінальної відповідальності чоловіків, які незаконно перетнули державний кордон України, але повернулися назад протягом трьох місяців і добровільно повідомили про це поліцію.
У пояснювальній записці зазначено, що з початку повномасштабного вторгнення прикордонники затримали 43 тисячі військовозобовʼязаних чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України. Із них 4 тисячі мали при собі фіктивні документи.
Кабмін переконаний, що адміністративна відповідальність, яка передбачена зараз за такі правопорушення, «не має належного карального і превентивного впливу, оскільки кількість таких перетинань лише збільшується».
Зараз законопроєкт направлено на розгляд комітету Ради. Зміни, передбачені документом, набудуть чинності, тільки якщо їх ухвалить ВРУ й підпише президент Володимир Зеленський.
Автор: Софія Бакун