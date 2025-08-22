США ввели нові санкції проти мережі іранських нафтових перевізників. Під обмеження потрапив громадянин Греції Антоніос Маргарітіс, його мережа компаній і майже десяток суден, які брали участь у транспортуванні іранської нафти.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

За даними відомства, Маргарітіс протягом багатьох років використовував свій досвід у судноплавстві для незаконного перевезення і продажу іранських нафтопродуктів. Зокрема, він був пов’язаний із суднами MS ENOLA та MS ANGIA, які вже перебувають під санкціями. У грудні 2024 року OFAC також ввело обмеження проти компаній Journey Investment Company, Rose Shipping Limited та Passada Maritime Limited, що беруть участь у його нафтових операціях.

Новий пакет санкцій розширює цей список, включаючи Marant Shipping and Trading S.A., Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A., United Chartering S.A. та Cristobal Marine Corp. — усі вони, за даними OFAC, допомагали перевозити іранські вантажі.

Крім того, санкції торкнулися кількох компаній, зареєстрованих в Обʼєднаних Арабських Еміратах, на Маршаллових і Британських Віргінських островах та в Гонконгу.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, нові санкції «послаблюють здатність Тегерану фінансувати програми зі створення сучасного озброєння, підтримувати терористичні угруповання і загрожувати безпеці союзників».

За американським законодавством усі активи підсанкційних осіб і компаній, що перебувають у США або під контролем американських осіб, блокуються. Також під заборону підпадають будь-які транзакції з ними без спеціального дозволу OFAC.