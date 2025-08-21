Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив новий супутник на орбіті Урану

Новий супутник помітили за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону космічного телескопа James Webb під час спостережень у лютому 2025 року. Таким чином, кількість відомих супутників Урану збільшилась до 29.

Про це повідомляють на сайті NASA.

Новий супутник, який тимчасово назвали S/2025 U1, розташований приблизно за 56 тисяч кілометрів від Урану. Він є 14-м у складній системі малих супутників, що обертаються всередині групи великих місяців.

Це зображення показує новий місяць, позначений як S/2025 U1, а також 13 із 28 інших відомих супутників, що обертаються навколо Урану. NASA, ESA, CSA, STScI, M. El Moutamid (SwRI), M. Hedman (University of Idaho)

На думку вчених, цей супутник залишався непоміченим так довго — навіть під час прольоту космічного апарат Voyager 2 близько 40 років тому — через слабке світіння і малий розмір. Його діаметр становить приблизно 10 кілометрів.

Назву для нового супутника має затвердити Міжнародний астрономічний союз, який відповідає за офіційне присвоєння назв астрономічним об’єктам. ВУсі інші супутники Урану названі на честь персонажів творів Вільяма Шекспіра та Александера Поупа.