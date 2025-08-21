UNITED24 запустила мобільний застосунок для донатів військовим напряму

Фандрейзингова платформа UNITED24 розробила власний мобільний застосунок, який дозволяє донатити напряму на підтримку військових частин ЗСУ на передовій.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

В U24 App тепер можна донатити на підтримку пʼяти підрозділів безпілотних систем напряму. Серед варіантів такі підрозділи:

«Ахіллес» — полк, сформований з добровольців і відомий точністю ураження ворожих цілей;

«К-2» — на чолі з Героєм України Кирилом Вересом майстерно виконує розвідувальні та бойові завдання;

«Птахи Мадяра» — виконують понад 200 бойових вильотів на день;

«Рарог» — інноваційний підрозділ, що спеціалізується на розробці безпілотників і тактичних рішень;

«Фенікс» — захисники українського прикордоння, які знищують ворожу техніку на мільйони доларів.

Також у застосунку можна наживо дивитися, як працюють внески донорів, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами «Лінії дронів», дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку напряму від військових.

Застосунок UNITED24 має інтерактивну стрічку з актуальними зборами, цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати.

Завантажити застосунок вже можна в App Store та Google Play.