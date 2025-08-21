Нардепку Безуглу не виключили із засідань Ради — депутати не підтримали рішення

Верховна Рада на засіданні 21 серпня не набрала достатньої кількості голосів, щоб виключити нардепку Марʼяну Безуглу із засідань.

Про це повідомив депутат «Голосу» Ярослав Железняк.

За віддав голос 141 нардеп. Зі «Слуги народу» рішення підтримали 74 з 230 членів.

