Поліція відкрила розслідування проти актора Театру на Подолі Костянтина Темляка. Підозрюють у домашньому насильстві

Водночас у відповіді не йдеться про розслідування ймовірного домагання до співачки Moonmanita, коли їй було 15 років. Однак стаття 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх) дає можливість публічного обвинувачення. У цьому випадку поліція має право почати провадження навіть без заяви потерпілої особи.

«Інформуємо, що на даний час слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), в рамках якого проводиться перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень», — зазначив Петровський у відповіді на цей запит.

Про це пише LB.ua з посиланням на відповідь представника ГУ Нацполіції в Києві Дмитра Петровського.

Національна поліція почала досудове розслідування проти актора Театру на Подолі Костянтина Темляка. Раніше його колишня дівчина, фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила Темляка в домашньому насильстві.

Що передувало

Колишня дівчина актора, фотографиня Анастасія Соловйова на початку серпня опублікувала допис в Instagram, що чоловік постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку і застосовував фізичну силу.

Чоловік застосував насилля і до інших жінок, з якими був у стосунках. Анастасія додала скриншоти свого листування з однією з його колишніх. В одному з випадків Темляк так викрутив дівчині руку, що в кістці виникла тріщина. Через це їй наклали гіпс.

Соловйова додала відео, де Темляк поводиться агресивно, на деяких він у стані алкогольного спʼяніння. На одному з відео чоловік принижує та лається на Анастасію через недостатньо довгі шорти.

Після розголосу з Анастасією звʼязалася співачка Moonmanita. Вона розповіла, що коли їй було 15 років, актор почав писати їй в соцмережі.

Він тиснув з вимогою надіслати йому її інтимні фото і надсилав свої. Темляк не припинив це робити після того, як дізнався, що дівчині 15 років, і пропонував їй влаштувати секс утрьох з її подругою.