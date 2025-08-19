Саміт НАТО у 2026 році відбудеться в Туреччині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що наступний саміт НАТО відбудеться 7 і 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе у столиці Туреччини Анкарі.
Про це повідомляють на сайті НАТО.
Генеральний секретар подякував Туреччині за готовність провести цю зустріч. Він нагадав, що Туреччина вже понад 70 років є надійним союзником НАТО, роблячи безцінний внесок у спільну безпеку.
Це буде вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО. Уперше країна проводила подібний захід у Стамбулі у 2004 році.
- У 2025 році саміт НАТО відбувся 24—25 червня в Гаазі, що в Нідерландах. Там лідери Альянсу зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП у сферу оборони та пов’язані з безпекою витрати до 2035 року. Це закріпили Гаазькою декларацією. У підрахунок оборонних витрат союзників включили прямі внески на користь української армії.
- Окремо пообіцяли й надалі підтримувати Україну. Члени НАТО наголосили, що безпека України сприяє власній безпеці Альянсу. Однак там безпосередньо не засудили Москву за військову агресію.