Одноразова виплата 50 тисяч грн при народженні дитини — Рада підтримала відповідний законопроєкт

Рада 19 серпня за основу проголосувала законопроєкт № 13532 про підтримку сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю. Документ передбачає, що при народженні дитини виплачуватимуть 50 тисяч гривень однією сумою. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частину виплачували щомісяця.

Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк, який каже, що за законопроєкт проголосувало 290 нардепів.

Крім збільшення одноразової виплати при народженні дитини, законопроєкт передбачає ще низку змін. Зокрема, «Пакунок малюка» можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності. Раніше цей набір можна було отримати після народження дитини.

А якщо вагітна жінка не працює офіційно, тобто не має страхового стажу, то їй виплачуватимуть щомісяця по 7 тисяч гривень у період вагітності.

Ще держава виплачуватиме допомогу (попередньо, мова про 7 тисяч гривень на місяць), якщо мама, тато або бабуся / дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року.

Також буде програма «єЯсла», яка допомагатиме батькам, які повертаються на роботу. Тобто якщо ж один з батьків вийшов на роботу після 1 року дитини, то можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8 тисяч гривень щомісяця). Або ж держава платитиме ЄСВ за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, — щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Також вводять одноразову державну виплату «Пакунок школяра» — 5 тисяч гривень на речі для першокласників. Ця допомога буде для всіх, тобто без прив’язки до доходу родини.