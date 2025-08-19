Новим командиром бригади «Хартія» став Даніель «Куба» Кітонє. Що про нього відомо

Новим командиром 13 бригади Національної гвардії України «Хартія» став Даніель «Куба» Кітонє. Йому вже передали бойовий прапор підрозділу.

Про це повідомили у бригаді.

«Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу», — заявив Даніель Кітонє.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Даніель Кітонє після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до 127 окремої бригади Територіальної оборони України. Брав участь у Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та операції з оборони Бахмуту.

Після формування 13 бригади НГУ «Хартія» приєднався до цього підрозділу, згодом став командиром одного з батальйонів.