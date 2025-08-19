РФ вдарила по обʼєктах нафтопереробки та газотранспортної переробки на Полтавщині

Російська армія в ніч проти 19 серпня вдарила по обʼєктах нафтопереробки та газотранспортної переробки на Полтавщині. Енергетичну інфраструктуру росіяни одночасно атакували крилатими ракетами та ударними дронами — на місцях ударів виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляють у Міненерго.

Кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи. Попередньо, атака пошкодила наземну інфраструктуру об’єкта. Фахівці вже обстежують обладнання та оцінюють обсяг збитків.

До того як стало відомо, що саме атакувала РФ, мер Кременчука Віталій Малецький та очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомляли, що влучання та падіння уламків фіксували у Кременчуцькому та Лубенському районах, обійшлося без жертв. У Кременчуці пролунали десятки вибухів, під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура.

Також постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектора. У Лубенському районі внаслідок атаки без світла залишилися 1 471 побутовий та 119 юридичних абонентів.