Трамп заявив, що боротиметься проти голосування поштою. Раніше він казав, що Путін підтримує його в цьому

Президент США Дональд Трамп 18 серпня виступив проти голосування поштою та пообіцяв очолити рух за скасування цієї практики напередодні проміжних виборів 2026 року. Раніше він апелював до підтримки Путіна в цьому питанні.

Про це пишуть Politico та Reuters.

«Вибори ніколи не можуть бути чесними із поштовим голосуванням, і всі це знають, особливо демократи. Я разом із республіканською партією будемо боротися щосили, щоб повернути чесність і доброчесність нашим виборам», — написав Трамп у Truth Social.

Трамп роками виступав проти голосування поштою. Він наполягав, що, зокрема, завдяки цій практиці демократи сфальсифікували вибори 2020 року і позбавили його перемоги.

Американський президент заявив, що підпише виконавчий указ, щоб допомогти «забезпечити чесність» на проміжних виборах 2026 року. Окрім голосування поштою, він також зосередиться на машинах для голосування — натомість віддавши перевагу паперовим бюлетеням з водяними знаками.

Після перемовин з Путіним на Алясці 15 серпня, Трамп в інтервʼю телеканалу Fox News заявив, що очільник Кремля висловив підтримку в цьому питанні.

«Володимир Путін, розумний хлопець, сказав, що не можна провести чесних виборів за допомогою голосування поштою. Він сказав, що зараз у світі немає жодної країни, яка б це використовувала», — сказав Трамп.