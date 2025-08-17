ХАМАС відкинув план Ізраїлю про масштабне переселення в Газі

Палестинське угруповання ХАМАС заявило 17 серпня, що план Ізраїлю щодо переселення мешканців з міста Газа є «новою хвилею геноциду та переміщення» для сотень тисяч місцевих жителів.

Про це пише The Times of Israel.

Ізраїльські військові 13 серпня схвалили рамковий план нової наступальної операції на північну частину міста Газа, яке є найбільшим населенним пунктом анклаву. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що готується надавати намети та інше обладнання, починаючи із 17 серпня. Після цього там збираються розпочати переселення мешканців із зон бойових дій на південь сектора Гази «задля їхньої безпеки».

У ХАМАС заявили, що план Ізраїлю є «відвертим обманом». Там стверджують, що розгортання наметів під виглядом гуманітарних цілей має на меті «приховати жорстокий злочин, який готуються вчинити окупаційні сили».

Цей план стривожив міжнародну спільноту щодо долі сектора Гази, де проживає близько 2,2 мільйона людей. За даними ООН, майже 87,8% території сектора зараз підпадають під накази Ізраїлю про евакуацію або перебувають у межах ізраїльських мілітаризованих зон. В результаті цього 2,1 мільйона людей стиснуті на території площею близько 46 квадратних кілометрів. Це приблизно дорівнює площі Ужгорода, в якому проживають 114 000 людей.

Він також викликав різку негативну реакцію в Ізраїлі, де родичі ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, проводять загальнонаціональний страйк на знак протесту проти цього плану. Вони закликають до припинення війни через укладання угоди про звільнення заручників.