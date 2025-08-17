Зеленський увів санкції проти компаній, які повʼязані з безпілотними технологіями у дронах РФ

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня увів у дію рішення РНБО про санкції щодо компаній, які повʼязані з безпілотними технологіями з використанням штучного інтелекту у дронах РФ. Вони мають обмежити ключові ланцюги у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ.

Відповідний указ № 599/2025 опублікували на сайті Офісу президента.

Уповноважений з питань санкцій Владислав Власюк каже, що Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту, який підвищує у дронах автономність, точність і стійкість до засобів РЕБ, а ще дозволяє автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора.

Для створення таких дронів є важливими сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Санкції ввели саме проти компаній, які забезпечують ці можливості.

Наприклад, у санкційний список потрапило підприємство «Прогматік», яке виробляє БпЛА «Мікроб 10», малогабаритні FPV-дрони-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі штучного інтелекту.

Під обмеження також потрапив виробник БпЛА «Сорока», FPV-дронів-камікадзе з бойовим навантаженням до 3,5 кг «Розумні птахи». Дрони, які там випускають, оснащені оптичною системою утримання цілі та здатні автоматично долати зони радіотіні й перешкоди РЕБ.

У санкційному списку також Центр технологій штучного інтелекту «Нейролаб», який розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів (камери, радари тощо). Для цього залучають значні обчислювальні ресурси, які надають учасники цього центру.

Санкції ввели і проти Центру безпілотних систем та технологій (ЦБСТ). Це російська організація, яку створили для того, щоб впроваджувати інновації у сфері безпілотних систем і технологій.

У санкційний список потрапили підприємства не лише РФ, а й третіх країн, зокрема Китаю. Мова про такі компанії як Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry. Усі вони постачають ключові компоненти для Shahed та інших БпЛА: навігаційні приймачі, двигуни, маршрутизатори, камери, мікросхеми, транзистори, резистори та резонатори.

Президент також підписав указ № 600/2025 про технічні зміни до положення про реєстр санкцій, щоб мати змогу вносити туди судна.