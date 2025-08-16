Новини

Частина сервісів у «Дії» тимчасово буде недоступна

Автор:
Артемій Медведок
Дата:

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у «Дії» буде недоступна, тому що Міністерство юстиції планово оновлюватиме реєстри.

Про це йдеться на сайті «Дії».

«Дія не зберігає ваші особисті дані — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах — ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», — йдеться в повідомленні.

Тимчасово не будуть доступні такі сервіси:

  • реєстрація, внесення змін та закриття ФОП;
  • «Дія.QR»;
  • «єВідновлення»;
  • бронювання працівників;
  • повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
  • перереєстрація авто;
  • актові записи про зміну імені;
  • актові записи про народження;
  • актові записи про шлюб;
  • актові записи про розлучення;
  • свідоцтва про народження;
  • витяг про місце проживання дитини;
  • заява про субсидію;
  • «єМалятко»;
  • державна реєстрація прав на нерухоме майно;
  • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • витяг з ЄДР;
  • реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
  • зміна місця проживання;
  • заяви до міжнародного Реєстру збитків;
  • гранти «єРобота»;
  • будівельні послуги;
  • «еПідприємець»;
  • «єОселя»;
  • «єДекларація»;
  • шлюб онлайн (крім послуги «заручини»).

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.