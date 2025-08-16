Частина сервісів у «Дії» тимчасово буде недоступна

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у «Дії» буде недоступна, тому що Міністерство юстиції планово оновлюватиме реєстри.
Про це йдеться на сайті «Дії».
«Дія не зберігає ваші особисті дані — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах — ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», — йдеться в повідомленні.
Тимчасово не будуть доступні такі сервіси:
- реєстрація, внесення змін та закриття ФОП;
- «Дія.QR»;
- «єВідновлення»;
- бронювання працівників;
- повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
- перереєстрація авто;
- актові записи про зміну імені;
- актові записи про народження;
- актові записи про шлюб;
- актові записи про розлучення;
- свідоцтва про народження;
- витяг про місце проживання дитини;
- заява про субсидію;
- «єМалятко»;
- державна реєстрація прав на нерухоме майно;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- витяг з ЄДР;
- реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
- зміна місця проживання;
- заяви до міжнародного Реєстру збитків;
- гранти «єРобота»;
- будівельні послуги;
- «еПідприємець»;
- «єОселя»;
- «єДекларація»;
- шлюб онлайн (крім послуги «заручини»).
Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.