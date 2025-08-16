«Ідея зустрічі Трампа й Путіна така огидна, що хочеться прийняти душ». Світові медіа про російсько-українську війну 15 серпня

Увага всього світу прикута до Аляски, де Дональд Трамп і Володимир Путін проводять зустріч на авіабазі в Анкориджі. BBC опублікувала матеріал про реакції місцевих на візит, який саме видання назвало «геополітичним цирком». Один мешканець сказав, що Путін повинен не вільно гуляти Аляскою, а сидіти за ґратами. Серед протестувальників — 53-річний військовий ветеран і уродженець штату Крістофер Келліхер, який заявив, що сама ідея цієї зустрічі така огидна, що йому «хочеться прийняти душ». Він переконаний, що Путіну немає місця ані в їхньому штаті, ані в їхній країні, а президент у Білому домі лише підкорятиметься російському диктатору. Іншої думки дотримується Дон Кресслі, який, рибалячи зі своїм онуком, сказав, що цей саміт — гарна ідея, і було б добре, якби Зеленського теж запросили на зустріч. На думку Кресслі, Трамп виконує «чудову роботу» в переговорах щодо припинення вогню.

Видання також підкреслює, що напруженість між США та Росією відчувається на Алясці гостріше. Московські військові літаки регулярно пролітають поблизу узбережжя півострова, через що в січні вже піднімали в повітря канадські та американські винищувачі. Один мешканець висловив побоювання: якщо Дональд Трамп не покладе цьому край, Аляска може стати наступною ціллю росіян.

Російські успіхи на фронті напередодні саміту посилили побоювання щодо переваги Путіна на зустрічі з Трампом, пише The Washington Post. «Російська тактика змінилась, ми не адаптувались до цього — і почали швидко втрачати території», — сказав капітан Артем Кулачевич, командир 82 бригади безпілотників, яка дислокується на Донеччині. Він сказав, що російські війська, які розпочали раптовий штурм цього тижня, були некомпетентними, але пройшли повз більш досвідчених українських солдатів ― розвідувальні групи не змогли виявити їх у лісах. Видання зазначає, що прорив Росії, якого можна було уникнути, увиразнив слабкі місця Сил оборони: брак людських ресурсів, боєприпасів, координації, а часом і мотивації серед виснажених солдатів, від яких здебільшого очікують безперервного перебування в окопах по місяцю чи й довше. Кожен сантиметр Донецької області, який втрачає Київ, наближає Росію до її мети — отримання цієї території або внаслідок боїв, або шляхом переговорів, пише WP.

«Росія перестала сприймати США як партнера для бізнесу і тепер бачить у них головного ворога, який хоче керувати світом», — під таким заголовком вийшла колонка Politico, авторкою якої є Тобі Трістер Гаті. Вона обіймала посаду старшого директора з питань Росії, України та держав Євразії в Раді нацбезпеки в адміністрації Клінтона, а також помічника Державного секретаря з питань розвідки та досліджень. В матеріалі йдеться про Юрія Ушакова, радника Путіна з питань зовнішньої політики й колишнього прихильника діалогу із Заходом. Його ще називають «американський гуру Путіна» — і він також присутній на саміті. Раніше Ушаков намагався знайти спільну мову зі США й розвивати бізнес між країнами. Але за часів Путіна його погляди змінилися — тепер він і Кремль бачать Захід як ворога й не хочуть поступатися в питанні України. Путін оточений досвідченими радниками на кшталт Ушакова, які добре знають, чого він хоче, працюють із диктатором роками і прекрасно розуміють США. Команда ж Трампа такого досвіду не має: ніхто з них не жив у Росії й не вибудовував особистих контактів у її владних колах. Бачення теперішньої адміністрації щодо врегулювання війни в Україні зводиться до ідеї «обміну територіями» — наче конфлікт можна залагодити як угоду з нерухомістю, ігноруючи суть проблеми.

