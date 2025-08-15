Bloomberg: США розглядають санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», щоб тиснути на Путіна для перемирʼя

США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових гігантів «Роснафта» і «Лукойл», щоб тиснути на Володимира Путіна й змусити його погодитися на припинення вогню з Україною.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі із цим питанням.
Санкції проти двох великих російських нафтових компаній мають на меті зменшити енергетичні прибутки Кремля, якщо зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня не дасть результату.
Є стурбованість щодо того, як це вплине на ціни. Тож чиновники кажуть, що Трамп сподівається, що такий крок буде короткочасним, — якщо США все-таки наважаться на нього.
Серед інших варіантів розглядають жорсткіші обмеження для тіньового флоту РФ і додаткові мита для країн, що купують російську нафту, зокрема Китаю. За словами джерел, такі заходи можуть запроваджувати поступово. Трамп раніше казав, що віддає перевагу митам, а не санкціям, бо вважає їх ефективнішими.
- Державна компанія «Роснафта», яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сєчин, і приватна компанія «Лукойл» є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які, за оцінками Bloomberg, у першій половині цього року припадає майже половина загального обсягу експорту сирої нафти країни, або близько 2,2 мільйона барелів на день.
- Трамп уже не раз встановлював дедлайн Росії для припинення вогню і погрожував наслідками, якщо РФ цього не зробить. Наприклад, останнього разу 8 серпня було кінцевим терміном для РФ — президент США казав, що якщо до цього часу не буде припинення вогню, то на Росію чекатимуть «жорсткі санкції». Проте жодних обмежень він так і не ввів, попри те що РФ проігнорувала всі дедлайни та вимоги. У ті ж дати стало відомо, що лідери зустрінуться 15 серпня.
- Трамп 13 серпня знову заявив, що «будуть серйозні наслідки», якщо Росія не погодиться припинити війну. На запитання, чи зіткнеться Росія з наслідками за те, що не рухатиметься до мирної угоди щодо України, Дональд Трамп відповів: «Так, зіткнеться».