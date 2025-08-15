Сили оборони України відкинули РФ у деяких населених пунктах Донеччини. Що відомо

Сили оборони України відкинули ворога в деяких населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який оновив карту, а також 1 корпус НГУ «Азов».

За даними DeepState, ворога відкинули поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького. У 1 корпусі НГУ «Азов» кажуть, що в результаті пошуково-ударних дій зачистили такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Там заявили, що вдалося зупинити просування ворога на Покровському напрямку. Ворог зазнав значних втрат у живій силі: безповоротні – 271, санітарні – 101, ще 13 бійців узяли в полон. Також противник втратив техніку: Сили оборони України знищили або пошкодили танк, дві бойові броньовані машини, 37 одиниць авто- і мототехніки й три гармати.

У корпусі додали, що стабілізаційні дії на Добропільському напрямку тривають.

Що передувало

Зараз Донецька область залишається найскладнішою ділянкою фронту. Проєкт DeepState 11 серпня повідомляв, що війська РФ просунулися в напрямку Добропілля до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя, а звідти проникли у Веселе.

В ОСУВ «Дніпро» тоді пояснювали, що противник, маючи чисельну перевагу, просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу.

Наступного дня, 12 серпня, у Генштабі повідомили, що росіяни зосередили на Покровському напрямку понад 110 тисяч військових. Окремі диверсанти проникли в кілька населених пунктів.

Зокрема, кілька невеликих ДРГ обійшли позиції українських захисників і спробували просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Також диверсанти потай проникали в населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр.

Пізніше президент підтвердив прорив РФ приблизно на 10 кілометрів поблизу Добропілля на Покровському напрямку. За словами Зеленського, групи росіян просувалися без техніки. Деяких з них вже знищили, деяких — взяли в полон.