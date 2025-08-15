Генпрокурор Вашингтону подав до суду через спробу адміністрації Трампа захопити владу над міською поліцією

Генеральний прокурор округу Колумбія Браян Швальб подав до суду заяву на адміністрацію Дональда Трампа через рішення президента США взяти поліцію Вашингтону під федеральний контроль. Генпрокурор вважає його незаконним і хоче скасувати через суд.

Про це повідомляють Politico та Washington Post.

Швальб вважає, що так адміністрація зловживає своїми тимчасовими обмеженими повноваженнями, які передбачає закон.

У судовому позові йдеться про те, що спроба захоплення може «завдати шкоди» Департаменту столичної поліції через плутанину щодо того, хто має оперативний контроль. Адвокати міста стверджують, що тиск президента Дональда Трампа і генеральної прокурорки США Пем Бонді порушує закон у багатьох аспектах — перевищує законні повноваження президента втручатися в справи міста і скасовує політику, яку ухвалила місцева влада.

«Це найсерйозніша загроза самоврядуванню, з якою коли-небудь стикався округ Колумбія, і ми боремося, щоб її зупинити», — написав Швальб.

У позові він попросив суддю визнати дії Трампа і генеральної прокурорки США Пем Бонді неконституційними. Швальб закликав суддю негайно заблокувати наказ Бонді й зберегти контроль за поліцією за міською головою Мюріел Боузер і начальницею поліції Памелою Сміт. Остання заявила, що такі дії адміністрації «ставлять під загрозу безпеку громадськості та правоохоронців».

Politico пише, що через терміновість подання справу можуть розглянути вже в п’ятницю, 15 серпня. Справу передали окружному судді США Ані Рейєс, яку призначив попередній президент США Джо Байден. Рейєс раніше блокувала заборону Трампа на військову службу для трансгендерів, поки Апеляційний суд округу Колумбія не призупинив її рішення.

Що передувало

Президент Дональд Трамп 11 серпня заявив, що передає поліцію Вашингтону під федеральний контроль і розгортає 800 бійців Національної гвардії в місті. Усе нібито через злочинність, яка «вийшла з-під контролю». І це попри статистику, яка показує, що у 2024 році рівень насильницької злочинності досяг 30-річного мінімуму.

Генеральна прокурорка Пем Бонді 14 серпня наказала Террі Коулу, голові Управління з боротьби з наркотиками, тимчасово як «комісару з надзвичайних ситуацій» очолити поліцію міста. Цей наказ одразу набрав чинності і скасував деякі попередні рішення поліції, зокрема наказ начальниці поліції Вашингтону Памели Сміт, який дозволяв обмежену співпрацю з імміграційними службами.

Мер міста Мюріел Боузер і генеральний прокурор округу Браян Швальб сказали, що Бонді не може змінювати звичайну систему керівництва поліцією і вимагати, щоб офіцери слухалися Коула.