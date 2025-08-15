В Угорщині з військового аеродрому викрали запчастини винищувачів МіГ-29

В Угорщині невідомі проникли на військовий аеродром Кечкемета і викрали деталі з винищувачів МіГ-29.

Про це пише угорське видання Blikk.

За даними видання, подія сталася два тижні тому. Злодії розрізали дротяну огорожу, прокралися на аеродром і викрутили деталі локатора, розташованого в носовій частині МіГ-29.

Поки що невідомо, для чого ці деталі використовуватимуть, хоча такі літаки досі експлуатуються в кількох країнах.

У регіональному відділі поліції підтвердили журналістам Telex, що вони порушили кримінальну справу, але не надали додаткової інформації «в інтересах розслідування». Так само відповіли в угорському Міністерстві оборони.

У 1993 році Угорщина отримала 28 винищувачів МіГ-29 в рахунок погашення російського державного боргу. Літаки вивели з озброєння у 2010 році та замінили на шведські винищувачі Gripрen. У 2019 році Угорський національний фонд активів спробував продати решту 19 МіГ-29 через відкритий тендер, але жодної пропозиції не надійшло.