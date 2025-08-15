Від початку повномасштабки СБУ викрила понад 200 агентів РФ. З них більше ніж 50 були військовими

Від початку повномасштабної війни воєнна контррозвідка СБУ викрила 207 агентів спецслужб РФ, які збирали інформацію про Сили оборони та військові обʼєкти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З викритих агентів 52 були чинними військовослужбовцями, 44 зрадники вже отримали вироки — увʼязнення від 12 до 15 років.

Наприклад, 15 років тюрми отримав екскомандир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який зливав окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога.

Служба безпеки затримала агента восени 2024 року. У зрадника вилучили засоби конспіративного звʼязку з доказами його контактів з куратором — кадровим співробітником військової розвідки Росії (ГРУ).

Агентурні мережі

Загалом лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі.

Зокрема, на Запоріжжі в серпні цього року викрили агентурну мережу російської спецслужби, до якої входив мобілізований та настоятель місцевого храму УПЦ МП.

Зловмисники наводили російські авіабомби на локації Сил оборони та вербували нових кандидатів до ворожого осередку.

На Одещині затримали одразу чотирьох агентів ФСБ разом з резидентом групи. Вони корегували повітряні атаки росіян по складах зі зброєю, боєприпасами й амуніцією українських військ.

Також фігуранти розвідували геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скорегувати ворожі удари в обхід вітчизняної ППО.

На Львівщині затримали 38-річну інформаторку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак РФ по аеродромах з бойовими гелікоптерами ЗСУ.