Російський винищувач Су-30 розбився поблизу острова Зміїний

Розвідка Військово-морських сил ЗСУ перехопила повідомлення про аварію російського винищувача Су-30СМ.

Про це повідомляє пресслужба ВМС.

У перехопленні йшлось, що росіяни втратили зв’язок з літаком, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Винищувач, ймовірно, впав із невстановлених причин.

Зараз окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію.

За інформацією ВМС, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів поки не знайшли.