Трамп розповів про ймовірне місце для тристоронньої зустрічі з Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп розповів, що зараз є ідея стосовно трьох різних місць для тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Його слова передає The Guardian.

Трамп наголосив, що його перш за все цікавить досягнення прогресу з Путіним, і після цього він негайно зателефонує Зеленському, щоб «перевезти його туди, де ми збираємося зустрітися». Зокрема, не виключають варіант Аляски — це було би найпростіше.

Президент США також сказав, що нікому не телефонуватиме після зустрічі з Путіним, якщо вона пройде погано. На такий результат він ставить 25%.

Водночас Sky News із посиланням на європейських лідерів писав: союзники сходяться на думці, що місце зустрічі трьох лідерів має бути в Європі. Якщо перемовини Путіна й Трампа пройдуть успішно, очікують, що ЄС та США проведуть нараду щодо наступної зустрічі трьох лідерів 16 серпня.

Видання пише, що ще раніше Володимир Зеленський як варіант пропонував провести зустріч у Римі, але Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина, вважають, що потрібне більш нейтральне місце, як-от Женева.