Трамп наказав послабити правила комерційних космічних польотів. Це може зіграти на руку Ілону Маску

Президент США Дональд Трамп 13 серпня підписав указ, який спрощує федеральне регулювання комерційних запусків ракет. Це рішення може принести користь SpaceX Ілона Маска та іншим приватним космічним компаніям.

Про це пише Reuters.

Зокрема, указ доручає міністру транспорту США скасувати або пришвидшити екологічні перевірки для отримання ліцензій на запуск, які видає Федеральне авіаційне управління, повідомив Білий дім.

У документі також закликають скасувати «застарілі, дубльовані або надмірно обмежувальні правила для пускових апаратів і тих, що повертаються в атмосферу».

Хоча кілька місяців тому Маск і Трамп публічно посварилися, компанія SpaceX може отримати найбільшу вигоду від цього рішення.

SpaceX, хоч її і не згадують в документі прямо, випереджає всі інші американські космічні організації, включно з NASA, за кількістю запусків, які вона регулярно виконує для власної супутникової мережі, американського космічного агентства, Пентагону та приватних клієнтів.

Приватна ракето-будівна компанія Джеффа Безоса Blue Origin і її космічний туристичний бізнес також можуть виграти від пом’якшення регуляцій.