У Нідерландах впала найбільша повітряна куля. Пʼятеро людей випали з кошика

У нідерландській провінції Фрісландія під час приземлення зазнала аварії повітряна куля. Загинула 66-річна жінка, ще пʼятеро людей зазнали поранень.

Про це пише нідерладське видання Dutch news.

Політ розпочався 13 серпня в містечку Йоуре, на борту перебували 34 людини, включно з двома пілотами. Це найбільша повітряна куля, що літає в Нідерландах.

Служба моніторингу повітряних куль Королівського нідерландського метеорологічного інституту попереджала про пориви вітру ввечері 13 серпня зі швидкістю до 26 км/год. Такі умови зазвичай не становлять небезпеки для великої повітряної кулі. Однак у районі, де сталася аварія, пориви вітру сягали 31 км/год.

Свідки розповіли, що куля раптово втратила висоту під час приземлення близько 21:00.

«Куля кілька разів підскочила. Через це люди випадали з кошика. Вони зазнали серйозних травм і потребували нашої допомоги та негайної госпіталізації», — повідомив співробітник пожежно-рятувальної служби Ян Віллем Зварт у коментарі для Omrop Fryslân.

Jaring Rispens

Через аварію загинула 66-річна мешканка фрісландської громади Опстерланд, яка святкувала річницю роботи своєї колеги. Попри спроби реанімації, врятувати жінку не вдалося.

На місце події прибули 14 карет швидкої допомоги, санітарний вертоліт, пожежні команди та аварійно-рятувальна група Червоного Хреста. Місцева влада направила автобус, щоб забрати неушкоджених пасажирів.

У лікарню доставили п’ятьох постраждалих. Троє з них перебувають у тяжкому стані. Інших подробиць про їхній стан не надали.

Нідерландська авіаційна поліція оточила місце інциденту і розслідує причини катастрофи.