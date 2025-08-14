Новини

Стали відомі подробиці зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Радник Путіна Юрій Ушаков розкрив деякі подробиці зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про пише російське медіа «РИА Новости».

Перемовини пройдуть на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Зустріч розпочнеться 15 серпня о 22:30 за Києвом.

Спочатку Трамп і Путін проведуть особисту зустріч, а потім з делегаціями по 5 людей у кожній.

Росію представлятимуть:

  • міністр закордонник справ Сергій Лавров;
  • міністр оборони Андрій Білоусов;
  • міністр фінансів Антон Силуанов;
  • радник Путіна Юрій Ушаков;
  • Спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

За підсумками перемовин Трамп і Путін проведуть пресконференцію.

  • Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.
  • CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.
  • Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.