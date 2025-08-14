У Польщі затримали 17-річного українця. У чому звинувачують

Правоохоронні органи Польщі затримали 17-річного громадянина України. Агентство внутрішньої безпеки звинувачує його в роботі на іноземну розвідку.

Про це повідомили координатор спеслужб Томаш Семоняк та його речник Яцек Добжинський.

За даними спецслужби, хлопець малював антипольські графіті на памʼятниках жертвам Української повстанської армії та громадських будівлях у Вроцлаві, Варшаві та селі Домостава. Це робилося з метою посилити напругу між поляками та українцями.

Асоціація «Громада і пам'ять»/Facebook



«У міру того, як війна в Україні наближається до кінця, Росія робить усе можливе, щоб налякати Київ і Варшаву. Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі — це сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими», — написав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.