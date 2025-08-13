CNN: Трамп і Путін зустрінуться на американській військовій базі. Білий дім сподівався уникнути цього

Президент США Дональд Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на обʼєднаній базі Елмендорф-Річардсон на Алясці, хоча Білий дім сподівався уникнути перспективи розміщення Путіна та його оточення на американській військовій базі.

Про це пише CNN з посиланням на двох чиновників Білого дому.

Американські чиновники, які намагалися визначити місце проведення зустрічі на Алясці, виявили велику проблему: літо — це пік туристичного сезону у штаті. Тому можливості для проведення подібної зустрічі дуже обмежені.

Коли до відомих жителів Аляски дійшла звістка про приїзд Трампа і Путіна, деякі з них почали звертатися до партнерів президента США з пропозицією надати свій будинок для зустрічі. Невідомо, чи ці пропозиції колись дійшли до чиновників Білого дому, які обдзвонювали обʼєкти у столиці штату Джуно, а також в Анкориджі та Фербенксі.

Організатори саміту невдовзі дійшли висновку, що єдиним містом у всьому штаті, де можна провести зустріч Трампа і Путіна, є Анкоридж. І лише обʼєднана база Елмендорф-Річардсон, що на північній околиці міста, відповідатиме вимогам безпеки.