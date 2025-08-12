Непал зробить безкоштовними сходження на 97 вершин — так хочуть стимулювати туризм

Непал на два роки зробить 97 гір Гімалаїв безкоштовними для сходження — так країна хоче стимулювати туризм у деяких із більш віддалених районів.

Про це пише BBC.

Це відбувається на тлі того, що з вересня плата за дозвіл на сходження на Еверест — найвищу вершину світу — у піковий сезон зросте до $15 тисяч — вперше майже за десятиліття.

Департамент туризму Непалу сподівається, що ініціатива допоможе привернути увагу до «недосліджених туристичних продуктів та напрямків» країни.

Альпінізм є значним джерелом доходу для Непалу, на території якого розташовані вісім із десяти найвищих гір світу. Торік плата за сходження принесла $5,9 млн, причому на Еверест припадало понад три чверті цієї суми.

Вершини, для яких скасують плату, розташовані у провінціях Карналі та Судурпашчим, їхня висота — від 5 970 м до 7 132 м. Обидві провінції належать до віддаленої західної частини Непалу та є одними з найбідніших і найменш розвинених у країні.

«Попри їхню неймовірну красу, кількість туристів та альпіністів тут дуже низька через складний доступ. Ми сподіваємося, що нове положення допоможе», — сказав директор Департаменту туризму Гімал Гаутам.

Наразі незрозуміло, чи планує влада покращувати інфраструктуру та транспортне сполучення з цими віддаленими районами — і наскільки добре місцеві громади зможуть впоратися з напливом альпіністів, якщо ініціатива «вільного сходження» приживеться.

Альпіністи історично виявляли мало інтересу до цих 97 віддалених вершин — за останні два роки їх відвідали лише 68 людей. Для порівняння, тільки у 2024 році було видано 421 дозвіл на сходження на Еверест.

А що з Еверестом?

Еверест, найвища вершина світу (понад 8 849 м), останніми роками стикається з проблемами перенасиченості, екологічними загрозами та серією смертельних спроб підкорення.

У квітні 2024 року Верховний суд Непалу наказав уряду обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест та кілька інших вершин, заявивши, що «потрібно поважати можливості гір».

У січні цього року влада оголосила про 36% підвищення плати за дозволи. Для тих, хто намагається піднятися на вершину поза піковим сезоном (а ним є квітень і травень), вартість складе $7 500 у вересні — листопаді та $3 750 у грудні — лютому.

Парламент Непалу також обговорює новий закон, який вимагатиме, щоб усі, хто хоче підкорити Еверест, спочатку здійснили сходження на гору висотою понад 7 000 м у країні.