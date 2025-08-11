«Обнулили» гаманці на $1,3 мільйона. Хакери ГУР атакували одного з найбільших провайдерів силовиків РФ

Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших приватних інтернет-провайдерів російських силовиків.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.

Під ударом опинилася група компаній «Філанко» — великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема «Білайн», МГТС, 24тв та силові структури РФ.

Як результат — з ладу вийшли 600 віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайт даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайт даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайт даних на них.

Окрім цього, вивели з ладу 3 100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і межі мережі.

Крім того, кіберфахівці української розвідки «обнулили» гаманці в особистому кабінеті компанії на суму $1,3 млн.

Фахівці також зламали сайт із продажу «тривожних валізок» для силових структур РФ, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні.