РФ прагне розширити співпрацю з Індією. Що відомо

Росія хоче розширити «військово-технічну співпрацю» з Індією — для цього країни незабаром проведуть зустріч делегацій.
Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.
За даними розвідки, з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі планується засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.
Протягом чотирьох днів сторони планують узгодити заходи взаємодії на 2025—2026 роки, включно з оборонною співпрацею, військовою підготовкою та спільними навчаннями.
Перемовини відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі, індійська делегація має відвідати крейсер «Аврора».
- Росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Ще один спільний проєкт — це компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.
- Крім того, Індія зараз є основним покупцем російської нафти. На початку серпня США ввели для Індії додаткові мита — за купівлю нафти в РФ.