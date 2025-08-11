РФ прагне розширити співпрацю з Індією. Що відомо

Росія хоче розширити «військово-технічну співпрацю» з Індією — для цього країни незабаром проведуть зустріч делегацій.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.

За даними розвідки, з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі планується засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.

Протягом чотирьох днів сторони планують узгодити заходи взаємодії на 2025—2026 роки, включно з оборонною співпрацею, військовою підготовкою та спільними навчаннями.

Перемовини відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі, індійська делегація має відвідати крейсер «Аврора».