Reuters: Відомого китайського дипломата затримали для допиту. Його вважали потенційним міністром закордонних справ

Старшого китайського дипломата Лю Цзяньчао на початку серпня забрали на допит. Багато хто вважав його потенційним міністром закордонних справ.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел Reuters, 61-річного Лю затримали після повернення з робочої поїздки до Сінгапуру, Південної Африки та Алжиру, яка завершилася 30 липня. Двоє з них додали, що на початку серпня влада провела обшук у його будинку. Причини допиту Лю невідомі.

Це найгучніше зникнення дипломата — відтоді як у 2023 році влада Китаю усунула з посади колишнього міністра закордонних справ і протеже Сі Цзіньпіна Цінь Гана.

З 2022 року Лю очолював Міжнародний відділ Комуністичної партії Китаю. Його профіль досі залишається на сайті відділу.

Багато дипломатів у Пекіні та аналітиків розглядали його як імовірного наступника Ван Ї на посаді глави МЗС. Однак на недавньому щорічному кадровому оновленні уряду Лю не отримав підвищення.

«Якщо це правда, зникнення Лю Цзяньчао створить додатковий вакуум у верхівці китайської дипломатії, — заявив Вен-Ті Сун, науковий співробітник Global China Hub Атлантичної ради. — Це усуває одного з фаворитів на заміну Ван Ї та позбавляє Китай потенційного наступного керманича зовнішньої політики».

Державна рада Китаю, що відповідає за роботу з медіа, і Міжнародний відділ КПК не відповіли на запит Reuters про коментар.

На щорічному форумі в Пекінському університеті Цінхуа на початку липня Лю висловив оптимізм щодо майбутнього відносин між США та Китаєм і заявив, що «неможливо уявити, аби Китай і США коли-небудь воювали».

Що відомо про Лю Цзяньчао

Лю був відомий частими й інтенсивними закордонними поїздками, на відміну від більш стриманих попередників. Іноземні дипломати в Пекіні відзначали його впевнену та невимушену манеру, вільне володіння англійською мовою і здатність спонтанно спілкуватися без заздалегідь підготовлених тез.

«Він уміє формувати китайські наративи так, щоб вони були привабливими і зрозумілими для іноземців», — сказав один із дипломатів, який зустрічався з ним наприкінці 2023 року. Інший дипломат, який спілкувався з його помічниками в той самий час, зазначив, що вони були дуже впевнені у швидкому підвищенні Лю до міністра.

Під час візиту до США у 2024 році, який багато хто розглядав як «випробувальний термін» на посаду голови МЗС, він зустрівся із широким колом високопосадовців, зокрема з тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Лю народився в північно-східній провінції Цзілінь. Він вивчав англійську в Пекінському університеті іноземних мов, а міжнародні відносини — в Оксфорді. Після цього почав кар’єру з посади перекладача в МЗС Китаю.

Він працював у китайській місії у Великій Британії, а також послом в Індонезії та на Філіппінах. З 2015 по 2018 рік він двічі поспіль обіймав посади в антикорупційних структурах Китаю, де допомагав розшукувати корумпованих чиновників, що втекли за кордон.