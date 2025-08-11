Reuters: Трамп планує ввести Нацгвардію у Вашингтон. Хоче виселяти безхатьків

Президент США Дональд Трамп 11 серпня у Truth Social пообіцяв виселити безхатьків зі столиці країни та увʼязнити злочинців. Раніше він погрожував взяти місто під федеральний контроль, тепер планує розгорнути там Національну гвардію.

Про це пише Reuters, з посиланням на чиновника у Вашингтоні.

Хоча деталі плану залишаються незрозумілими, адміністрація готується розгорнути сотні військовослужбовців Національної гвардії у Вашингтоні. Таку тактику Трамп застосував на початку літа в Лос-Анджелесі для боротьби з протестами проти депортації іммігрантів.

За словами джерела, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення - адміністрація поки визначає кількість військ та їхню роль.

На відміну від штатів, де зазвичай губернатор вирішує, коли використати війська, у столиці Національну гвардію контролює безпосередньо президент. Минулого разу її розгортали у відповідь на напад натовпу прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.