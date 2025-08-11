У секторі Гази Ізраїль убив пʼятьох журналістів Al Jazeera

Під час ізраїльської атаки по місту Газа 10 серпня загинули пʼятеро журналістів Al Jazeera.

Про це пишуть Al Jazeera та BBC.

Ізраїльська армія атакувала намет поблизу лікарні «Аль-Шифа», в якому розміщувалися журналісти. Внаслідок удару загинули семеро людей, серед яких кореспонденти Анас аль Шаріф і Мохаммед Крейке, а також оператори Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфаль і Моамен Аліва.

Незадовго до смерті аль Шарів писав у X про концентровані ізраїльські удари по півдню та сходу міста Газа.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю підтвердила вбивство аль Шаріфа. У повідомленні його називають очільником осередку терористичної організації ХАМАС і відповідальним за проведення ракетних обстрілів ізраїльських цивільних і військових. Інших вбитих журналістів у ЦАХАЛ не згадали.

Минулого місяця Al Jazeera разом з Організацією Обʼєднаних Націй та «Комітетом захисту журналістів» опублікували окремі заяви, в яких попередили про небезпеку для життя аль Шаріфа та закликали до його захисту. Виконавча директорка «Комітету захисту журналістів» Джоді Гінзберг заявила BBC, що ізраїльська влада не змогла надати доказів того, що вбиті нею журналісти були терористами.

За даними «Комітету захисту журналістів», з початку війни в секторі Гази в жовтні 2023 року підтверджена загибель 186 журналістів. У липні цього року BBC, Reuters, AP і AFP опублікували спільну заяву. Медіа висловили «відчайдушне занепокоєння» долею журналістів у Газі, яким, за їхніми словами, дедалі важче прогодувати себе і свої сімʼї.