Мексика звинуватила Adidas у плагіаті та привласненні культурної спадщини через нову модель сандалій

Мексиканська влада звинуватила компанію Adidas у плагіаті, заявивши, що новий дизайн сандалів схожий на традиційне взуття корінних народів — гуарачес, яке виготовляють майстри на півдні Мексики. Тепер бренд звинувачують у культурній апропріації — це коли чужу культуру беруть і використовують без дозволу й поваги, часто для прибутку.

Про це пише Reuters та Associated Press.

Мова про модель сандалів Oaxaca Slip-On, яку створила дизайнерка Віллі Чаварріа мексикансько-американського походження. Сандалі мають тонкі шкіряні ремінці, переплетені в стилі, який чітко нагадує традиційні мексиканські гуарачес. Замість пласких шкіряних підошов у них масивніші спортивні.

Заступниця міністра з питань культурного розвитку Мексики виступає із засудженням компанії Adidas і американської дизайнерки Віллі Чаваррії через взуття Oaxaca Slip On. Reuters

За даними мексиканської влади, у дизайні Adidas використали елементи, що належать до культурної спадщини одного з корінних народів Мексики — запотеків — штату Оахака. Ремесла є важливою складовою економіки Мексики, забезпечуючи роботою близько пів мільйона людей по всій країні. У деяких штатах, зокрема Оахаці, Халіско, Мічоакані та Герреро, вони дають близько 10% ВВП.

Мексиканські сандалії відомі як гуарачес. AP

Для майстрині та продавчині гуарачес в Оахаці Вірідіани Харкін Гарсі, взуття Adidas — це «дешева копія» того, що мексиканські майстри створюють із турботою та увагою до деталей.

«Мистецтво зникає. Ми втрачаємо традицію», — сказала вона біля свого прилавка.

Влада Оахаки закликала вилучити «Oaxaca Slip-On» з продажу та публічно вибачитися, назвавши дизайн «культурною апропріацією», що може порушувати мексиканське законодавство.

А губернатор штату Оахака Саломон Хара Крус написав відкритого листа до керівництва Adidas, розкритикувавши дизайн компанії та заявивши, що «творче натхнення» не є виправданням для використання культурних надбань, які «надають громадам ідентичність».

Adidas відповіла листом, у якому заявила, що «глибоко цінує культурне багатство корінних народів Мексики та визнає важливість» критики. Компанія запропонувала зустрітися з місцевою владою та обговорити, як можна «компенсувати шкоду» корінним громадам.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум 8 серпня повідомила, що Adidas уже веде переговори з владою штату Оахака стосовно «компенсації для людей, чиї роботи скопіювали», а її уряд готує законодавчі зміни, щоб запобігти копіюванню мексиканських ремесел.