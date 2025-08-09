Росія за біткоїни перетворює польських підлітків на своїх агентів. Світові медіа про російсько-українську війну 8 серпня

Російська розвідка в Польщі давно перевищила рівень шпигунів з біноклями біля казарм — тепер вона купує приватні університети, вербує студентів, отримує чутливі дані з муніципалітетів через запити на публічну інформацію та платить підліткам у біткоїнах за дрібні завдання. Про це розповідає Gazeta Wyborcza. Через прогалини в законодавстві Польщі російські агенти можуть непомітно «збирати мозаїку» з, на перший погляд, безпечної інформації — про водозабори, шляхи евакуації, адміністративні будівлі. У руках Росії ці дані можуть перетворитися на карту для ударів дронами чи диверсій.

В інтернеті російські спецслужби цілеспрямовано відшукують підлітків, які почуваються самотніми, пише видання. Зазвичай це хлопці, які ставлять під сумнів реальність і не в захваті від неї, тому шукають теорії змови та нетрадиційні новинні канали в інтернеті. Спершу агенти їм лестять, створюють ілюзію особливості, підсовують «завдання для своїх» — наприклад, розклеїти листівки чи передати конверт — і «непропорційно багато» платять за це в біткоїнах. Коли довіру вибудувано, маска спадає: онлайн-друг перетворюється на шантажиста, який надсилає відео (зазвичай з російськими тортурами з України та Чечні) і погрожує матері чи сестрі підлітка, вимагаючи пронести рюкзак до супермаркету чи зламати сервер із потрібною інформацією. Таких юнаків використовують як дешевих одноразових агентів, змушуючи брати участь у кібератаках, саботажі та розвідці. Видання підсумовує, що головна мета дій Москви зараз — не «перевиховати» поляків, а зруйнувати їхню довіру одне до одного, спровокувати хаос і розколоти суспільство зсередини.

Про те, що попри великі людські втрати війна підняла життя пересічного росіянина до найвищого за десятиліття рівня, розповідає The New York Times. Видання розмірковує, чи зможе російська економіка витримати тиск Трампа (спойлер: зможе, і не тільки це). Найбільший ризик для економіки Росії повʼяязаний зі зниженням доходів від нафти, які з початку року впали на 18%. Утім, за словами аналітиків, російський уряд подолає бюджетний дефіцит, а самі заходи навряд чи вплинуть на здатність Путіна вести війну. Кремль переконаний, що навіть низькі ціни на нафту не загрожують його оборонній промисловості.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступний також огляд матеріалів про кризу призову в Україні, про нібито існуюче відео Трампа з повіями в московському готелі, зміну довіри громадськості до Зеленського і ще трьох текстів.