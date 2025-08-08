Відповіді «на рівні доктора філософії» і менше підлабузництва. OpenAI представила GPT-5

OpenAI 7 серпня презентувала GPT-5 — найпотужнішу на сьогодні модель штучного інтелекту компанії. Розробники кажуть, що вона здатна давати експертні відповіді «на рівні доктора філософії» і розуміє, коли реагувати швидко, а коли витратити більше часу на глибокий аналіз.

GPT-5 працює як уніфікована система: базова модель відповідає на більшість запитів, режим «мислення GPT-5» використовується для складних завдань, а спеціальний маршрутизатор у реальному часі обирає потрібний режим — залежно від складності, контексту й намірів користувача. Алгоритм постійно вчиться на реальних прикладах і оцінках відповідей.

Розробники зменшили кількість випадків, коли модель вигадує факти і прибрали надмірне підлабузництво. GPT-5 стала стриманішою і точнішою у відповідях, більш схожою не на «штучний інтелект з емодзі», а радше — на корисного й обізнаного співрозмовника.

У порівнянні з GPT-4, нова модель робить на 45% менше помилок у фактах під час звичайних запитів. Якщо увімкнути режим «мислення», то помилок стає на 80% менше, ніж у моделі OpenAI o3. У спеціальних тестах, де перевіряють здатність відповідати правдиво, GPT-5 вигадувала факти в шість разів рідше. Вона також краще визначає, коли завдання неможливо виконати, і прямо про це говорить. У реальних розмовах кількість випадків, коли модель «вдавала, що знає відповідь», знизилася з 4,8% до 2,1%.

Покращені функції нової моделі

Кодування. GPT-5 стала найсильнішою моделлю OpenAI для програмування. Вона краще створює інтерфейси (фронтенд) для сайтів і додатків — тобто зовнішню частину, яку бачить користувач, — і виправляє помилки у великих сховищах коду (репозиторіях). Модель може розробляти адаптивні вебсайти, застосунки та ігри за одну команду з кращою естетичною чутливістю — від інтервалів і типографіки до розміщення елементів.

Письмо і робота з неоднозначним текстом. Модель впевненіше працює з формами, що вимагають збереження структури (наприклад, ямбічний пентаметр чи вільний вірш), поєднуючи дотримання форми з природною подачею.

Здоров’я. GPT-5 діє як «партнер для мислення», а не заміна лікаря — допомагає зрозуміти результати, підготувати запитання до лікаря та оцінити варіанти. Вона точніше адаптує відповіді до контексту, рівня знань і географії користувача, роблячи їх безпечнішими й кориснішими.

Мультимодальні можливості. GPT-5 краще аналізує зображення, відео і просторові дані — від інтерпретації діаграм до підсумків фотопрезентацій. За внутрішніми тестами, модель із «мисленням» працює на 50–80% ефективніше за OpenAI o3, витрачаючи менше токенів і демонструючи вищу точність у наукових, візуальних і програмістських завданнях.

GPT-5 Pro — для найскладніших завдань

Разом із базовою версією вийшла GPT-5 Pro, що замінила OpenAI o3-pro. Це версія з довшими й глибшими роздумами, яка застосовує масштабовані паралельні обчислення, щоб надавати максимально повні та якісні відповіді.

GPT-5 Pro показала найвищі результати в складних інтелектуальних тестах, зокрема GPQA з науковими питаннями. У понад тисячі реальних завдань зовнішні експерти в 67,8% випадків віддали перевагу саме їй перед моделлю GPT-5 thinking. Вона робила на 22% менше серйозних помилок і особливо відзначилася в охороні здоров’я, науці, математиці та програмуванні.