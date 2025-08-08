На фронті загинула бойова медикиня і головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею Марина Гриценко

У четвер, 7 серпня, під час виконання бойового завдання на фронті загинула бойова медикиня 3 штурмової бригади Марина Гриценко з позивним «Мері». До приходу у військо вона була головною зберігачкою фондів Чернігівського художнього музею і пластункою.

Про її смерть повідомили чернігівський осередок «Пласту» й Чернігівський обласний художній музей.

Марина Гриценко народилася 26 травня 1986 року в селищі Ріпки на Чернігівщині в сімʼї медиків. Вищу освіту здобула на факультеті історії в Національному університеті «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка.

У 2021 році разом з донькою доєдналася до «Пласту» і стала писарем станиці Чернігів. Захоплювалась музикою й українською історичною обрядовістю.

На фото Марина — справа. Пласт Чернігів / Facebook

З 2008 року Марина стала науковою, а потім старшою науковою співробітницею Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Згодом стала головною зберігачкою фондів музею.

З початком повномасштабного російського вторгнення і наступу на Чернігівщину разом з донькою перебралася жити в музей, щоб у разі небезпеки мародерства зберегти експонати.

У лютому 2023 року Марина вступила у військо і стала стрільцем-санітаром у 3 окремій штурмовій бригаді. Як бойова медикиня брала участь у боях за Харківщину. У січні 2025 року за заслуги перед Україною отримала орден «За мужність».

Марина Гриценко загинула вранці 7 серпня 2025 року разом з двома побратимами на фронті — під час виконання бойового завдання їх атакував ворожий дрон.

У загиблої залишились 15-річна донька Юлія і батьки.