США оголосили винагороду $50 млн за інформацію для арешту президента Венесуели. Чому

США подвоїли винагороду за інформацію для арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро — вона сягнула $50 мільйонів. Усе через те, що він є «одним з найбільших наркоторговців у світі», і це шкодить США.

Про це повідомила генпрокурорка Пем Бонді, передає BBC.

За її словами, Мадуро використовує іноземні терористичні організації, щоб «завозити смертельні наркотики й насильство» до США.

Генпрокурорка наголошує, що управління боротьби з наркотиками США вже вилучило 30 тонн кокаїну, пов’язаного з Мадуро та його соратниками, і «майже сім тонн, пов’язаних із самим Мадуро, що є основним джерелом доходу для смертоносних картелів, які базуються у Венесуелі та Мексиці».

Вона каже, що Мадуро співпрацює з Tren de Aragua – це венесуельське угруповання, яке адміністрація Трампа оголосила терористичною організацією. А також, за її словами, президент Венесуели має звʼязки з картелем Сіналоа — це злочинна мережа, що базується в Мексиці.

Ще раніше Мадуро відкидав звинувачення США у своїй прямій причетності до наркоторгівлі.

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіль назвав нову нагороду «жалюгідною» і «політичною пропагандою».

Він звинуватив Бонді у «відчайдушній спробі відволікти увагу» від заголовків, пов’язаних із негативною реакцією на розгляд справи Джеффрі Епштейна.

Що передувало

Під час першого терміну Трампа уряд США звинуватив Мадуро та інших високопоставлених венесуельських чиновників у низці злочинів, включаючи наркотероризм, корупцію і торгівлю наркотиками.

У той час Міністерство юстиції США стверджувало, що Мадуро співпрацював з колумбійським повстанським угрупованням ФАРК, щоб «використовувати кокаїн, як зброю для «затоплення» Сполучених Штатів».