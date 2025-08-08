РФ атакувала Україну 8 реактивними БпЛА та ще понад 100 Shahed. Як спрацювала ППО

У ніч на 8 серпня російська армія атакувала Україну вісьмома реактивними дронами, 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Більшість цілей українська ППО знешкодила, проте було 26 влучань.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали повітряні цілі з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 82 повітряні цілі: 3 реактивних безпілотники і 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Цього разу 26 безпілотників влучили в десяти місцях, ще у восьми — впали уламки.