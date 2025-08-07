Астронавт NASA Бутч Вілмор йде на пенсію. В останньому польоті він на девʼять місяців застряг на МКС

Астронавт NASA Бутч Вілмор пішов на пенсію після 25-річної карʼєри. В останньому польоті вони разом з астронавткою Суні Вільямс провели девʼять місяців у космосі, коли їхній космічний корабель зіткнувся з технічними проблемами.

Про це пише BBC.

Joe Raedle / Getty Images

Вілмор — капітан ВМС США, відзначений почесними нагородами, який літав на чотирьох різних космічних кораблях. Він служив льотчиком-випробувачем, перш ніж у 2000 році NASA обрало його астронавтом. Загалом за час служби він провів у космосі 464 дні.

Астронавт виходить на пенсію у віці 62 років. Це майже на 20 років більше за середній вік астронавтів, причому кандидатів зазвичай обирають у віці від 26 до 46 років. NASA віддало шану службі Вілмора та високо оцінило його відданість, назвавши її «справді зразковою».

Його останньою місією була участь у першому пілотованому випробувальному польоті космічного корабля Starliner разом із Суні Вільямс минулого року. Польот мав тривати вісім днів, але їхня капсула зазнала технічних проблем, коли наближалася до МКС.