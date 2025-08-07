США планують пом’якшити критику щодо прав людини в Сальвадорі, Ізраїлі та Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує суттєво помʼякшити тон звітів про порушення прав людини в окремих країнах. Згадки про тортури, корупцію, насильство проти ЛГБТК+ та інші зловживання вилучили або значно пом’якшили у звітах щодо Сальвадору, Ізраїлю та Росії.

Про це повідомляє The Washington Post, журналісти якого отримали доступ до чернеток річного звіту Держдепартаменту США.

Звіти стали набагато коротшими за ті, які склала адміністрація Байдена минулого року. Наприклад, чернетка звіту щодо Ізраїлю налічує лише 25 сторінок, тоді як попередня версія — понад 100. З них зникли згадки про судову реформу в Ізраїлі, розслідування корупції ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та системні обмеження прав палестинців.

У звіті щодо Сальвадору йдеться, що у 2024 році не було достовірних повідомлень про серйозні порушення прав людини. Водночас минулорічна версія фіксувала позасудові страти, тортури і нелюдські умови утримання в’язнів.

Усі три чернетки звітів, що потрапили до журналістів, позбавлені згадок про гендерне насильство або насильство проти ЛГБТК+ людей. Наприклад, у випадку Росії у документі не згадують про рішення Верховного суду визнати рух ЛГБТК+ екстремістським. Колишні співробітники Держдепу назвали це «кричущим упущенням» та зауважили, що ці дії свідчать про вибірковий підхід адміністрації до захисту прав людини залежно від політичної доцільності.

Підготовку нових звітів супроводжувала внутрішня інструкція з вимогами скорочувати тексти до мінімально необхідного рівня, визначеного законом. Її уклав Самуель Семсон — політичний призначенець Трампа в Держдепі, який раніше критикував Європу за цензуру, прийом мігрантів та обмеження свободи віросповідання.

У той самий час адміністрація Трампа продовжує застосовувати санкції — наприклад, проти бразильського судді Александре де Мораеса за «серйозні порушення прав людини». Це демонструє, що нова політика у сфері прав людини є вибірковою: вона ігнорує зловживання з боку союзників, але активно карає супротивників.

Попри загальне скорочення, адміністрація Трампа стверджує, що звіти «переформатовані задля кращої читабельності» та «зосереджені на ключових питаннях». Утім, навіть там, де згадки про порушення залишились, їх опис значно пом’якшили. Наприклад, звіт щодо Сальвадору визнає насильство у в’язницях, але водночас підкреслює, що рівень смертності знизився, а окремі випадки «перебувають на урядовому розгляді».

Цей зсув у риториці є частиною ширшої стратегії Трампа щодо переосмислення ролі США у просуванні прав людини. Ще в травні у Саудівській Аравії він заявив, що Захід не повинен «повчати інші країни, як їм жити». У липні держсекретар Марко Рубіо надіслав дипломатам директиву утримуватись від оцінки демократичності виборів в інших державах, якщо це не відповідає чітким інтересам США.