Кандидатка на посаду премʼєр-міністра Литви їздила в РФ після анексії Криму. Що вона про це каже

Міністерка соціального захисту та праці Литви Інга Ругінене, яку Соціал-демократична партія висунула кандидатом на пост премʼєр-міністра, щонайменше двічі відвідувала Росію після анексії Криму — у 2015 та 2018 роках.

Про це у коментарі агентству ELTA розповів радник Інги Ругінене Ігнас Альгірдас Добровольскас, передає Delfi.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

За його словами, тоді вона навідувала далеких родичів із боку бабусі. Сама бабуся родом із Краматорська. Родина Ругінене під час СРСР розділилася: частина залишилася в Україні, інша — переїхала до Росії.

Сама ж міністерка каже, що під час візитів у РФ «тоді був такий час». За її словами, вона не вважає себе гідною критики, бо не вчинила нічого поганого.

За її словами, багато людей мають родичів, які живуть у різних країнах світу, вона — не виняток і має родичів у різних куточках світу, зокрема в Україні. Вона наголосила, що деякі з них вже втекли, перебувають у Чехії, Німеччині, бо зараз «така ситуація».

«Не знаю, чи мені має бути соромно за те, що в той період я мала приватні візити до своїх далеких родичів», — каже Інга Ругінене.

Міністерка додала, що в дитинстві провела багато часу в Краматорську і вона «всім серцем за Україну». Каже, що підтримуватиме Україну до перемоги і що вона вірить у цю перемогу.

Чому в Литві шукають нового премʼєра

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас подав у відставку після серії журналістських розслідувань, які спричинили перевірки правоохоронців.

За даними Laisvės TV та центру Siena, компанія Garnis, співвласником якої він є, отримала пільговий кредит на €200 тисяч після його приходу в уряд.

Інша його компанія — Sagerta — не повернула кредит на сотні тисяч євро від фірми Uni Trading, пов’язаної з бізнесменом Даріюсом Вільчінскасом, з яким Палуцкас публічно заперечував зв’язки. Вільчінскас визнав, що інвестував у його бізнес, а у 2012 році продав йому будинок за понад €220 тисяч.

Також журналісти з’ясували, що Палуцкас купив у кіпрської компанії квартиру в центрі Вільнюсу за заниженою ціною. Земельну ділянку під нею сформували за його участі, коли він працював у міській адміністрації. Крім того, станом на липень 2025 року він не виплатив повністю компенсацію у справі про збитки муніципалітету — лише €4,9 тисячі з €16,5 тисячі.

Заключною стала історія з компанією Dankora, яку створила племінниця Палуцкаса. Вона отримала європейське фінансування, більшу частину якого витратила на закупівлю обладнання в Garnis. Після публічного розголосу Dankora відкликала фінансування.

Сам прем’єр усі звинувачення заперечує. Соціал-демократична партія Литви заявляла про підтримку Палуцкаса і наголошувала, що не вбачає підстав для його усунення до завершення перевірок. Однак низка скандалів спричинила політичну кризу, яка зрештою завершилася відставкою голови уряду.