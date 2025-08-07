У США затримали солдата — імовірно, він передав РФ інформацію про американські танки Abrams

У США, в місті Ель-Пасо, 6 серпня затримали солдата — імовірно, він передав РФ інформацію про американські танки Abrams.



Про це пише американський Мінʼюст.

За даними судових документів, 22-річний Тейлор Адам Лі мав допуск до інформації рівня «цілком таємно» та «інформація з обмеженим доступом». Орієнтовно з травня 2025 року Лі намагався підтвердити свої військові повноваження та передати дані про оборону США Міністерству оборони Росії.

У Мінʼюсті США кажуть, що у червні 22-річний Тейлор Адам Лі передав дані інтернетом. Тоді він запропонував допомогу Росії, заявивши: «США не в захваті від того, що я намагаюся викрити їхні слабкі сторони», і додав: «Уже навіть добровільно допоміг би Російській Федерації, коли опинюся там».

А у липні, під час особистої зустрічі з людиною, яку Лі вважав представником влади РФ, він передав SD-карту з інформацією. Триває розслідування.

За його ж словами, там були документи та відомості про танк M1A2 Abrams, іншу бронетехніку та ведення бойових дій. Частина документів містила контрольовані технічні дані, які Лі не мав права розголошувати.

У деяких документах була технічна інформація з обмеженим доступом, яку Лі не мав права розголошувати. Інші мали позначки про контроль поширення і відповідні застереження. Під час зустрічі він визнав, що інформація на картці чутлива і, ймовірно, є засекреченою.

До та після зустрічі Лі обговорював можливість передати РФ конкретний елемент обладнання з Abrams — 31 липня 2025 року він залишив те, що виглядало як це обладнання, в орендованому боксі для зберігання речей. Після цього він надіслав повідомлення людині, яку вважав російським агентом: «Завдання виконано».